POL-DN: Ladendiebin wehrt sich heftig

Düren (ots) - In der Josef-Schregel-Straße in Düren hat es am Donnerstag (24.11.2022) in einer Zahnarztpraxis gebrannt. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Gegen 05:00 Uhr am Morgen wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Hintergrund war starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Josef-Schregel-Straße, bis auf die gegenüberliegende Straßenseite. Vor Ort stellten die Beamten der Polizei dann auch ...

