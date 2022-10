Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Wohnung

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (26.10.2022) in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 13.15 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Rolinckstraße eingebrochen. Sie gelangten offenbar durch Aufdrücken eines gekippten Küchenfensters in die Wohnung. Das Erdgeschoss wurde nach Diebesgut durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Mode- und Goldschmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt entsprechende Hinweise bei der Wache in Steinfurt unter der Telefonnummer 01551/15-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell