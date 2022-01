Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, Gemarkung Orxhausen, Bundesstraße 64, Zeit: Donnerstag, 13.01.2022, 15:05 Uhr. Ein 29-jähriger Einbecker befuhr mit seinem PKW BMW die Bundesstr. 64, von Kreiensen kommend, in Richtung Bad Gandersheim und in Höhe Orxhausen kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet an die dortige Schutzplanke und am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000.-Euro.

