Polizei Düren

POL-DN: Bewohner verschläft Einbruch

Aldenhoven (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (24.11.2022) in eine Wohnung in der Straße "An den Pferdsbenden" in Aldenhoven-Niedermerz eingebrochen. Hierfür öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür.

Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr am Mittwoch und 09:00 Uhr am Donnerstag Zutritt zu der Wohnung. In der Zeit schlief der 33-jährige Bewohner in seinem Schlafzimmer. Die Unbekannten durchwühlten die Wohnung und entwendeten diverse Technik sowie ein Pedelec. Sie machten Beute im unteren vierstelligen Eurobereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

