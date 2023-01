Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht

Mayen (ots)

Am heutigen Freitag gegen 13.10 Uhr kam es auf der Kreisstraße 25 zwischen Mayen-Alzheim und dem Bernardshof zu einem Verkehrsunfall. Ein nicht mit Fahrgästen besetzter Linienbus kam aus Alzheim und wollte Richtung Stadtgebiet fahren, als der Fahrerin in einer Kurve oberhalb des Tierheims ein kleinerer blauer PKW BMW zu weit mittig entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern lenkte die Busfahrerin den Bus nach rechts. Der Bus rutschte hierdurch in den Straßengraben und musste durch ein Kranfahrzeug befreit werden. Es entstand Sachschaden. Der männliche PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Alzheim fort. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn für eine halbe Stunde gesperrt werden. Zeugen, die möglicherweise den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem BMW machen können werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen unter 02651-8010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell