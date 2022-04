POL-PDLD: Bellheim - Verkehrsunfall auf der L539

Landau (ots) - Bislang unbekannte Täter schnitten in der Zeit von Montag, 11.04.22, 18:30 Uhr und Dienstag, 12.04.22, 07:00 Uhr, einen Zaun zum Grundstück eines Gewerbebetriebs in der Landauer Oberwiesenstraße auf und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Anschließend zerstörten sie eine Scheibe und drangen in eine Halle ein, wo sie einige hundert Kilogramm Metall zu einem in der Hornbachstraße bereitstehenden Fahrzeug abtransportierten. Aus dem Büro der Firma ...

mehr