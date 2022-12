Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Autofahrer fährt Rollerfahrer auf

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag gegen 20:30 Uhr kollidierte in der Bruchsaler Straße in Ubstadt-Weiher ein 53-jähriger Autofahrer mit einem 15-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer musste einen Bremsvorgang einleiten. Währenddessen fuhr ihm der Autofahrer auf. Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell