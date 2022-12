POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Laterne und begeht anschließend Unfallflucht

Karlsruhe (ots) - Noch unbekannte Täter brachen am Heilig Abend in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 23.15 Uhr in ein Haus in der Daxlander Straße in Karlsruhe ein. Der oder die Täter hebelten offenbar eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Mit Schmuck in noch unbekanntem Wert sowie 5 Flaschen Bier und dem Inhalt ...

mehr