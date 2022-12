POL-KA: (KA) Stutensee - Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein 21-Jähriger wurde am Donnerstag, gegen 21:55 Uhr, Oper eines Raubes. Drei bislang unbekannte Männer gingen an der U-Strab-Haltestelle "Kongresszentrum" auf den jungen Mann los und entwendeten eine Bauchtasche mit mehreren Schlüsseln sowie eine Geldbörse. Der Geschädigte stieg offenbar an der S-Bahn-Haltestelle "Augartenstraße" in eine Bahn der Linie 2 in Fahrtrichtung Wolfartsweier ein und ...

