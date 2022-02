Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitskontrolle

Edenkoben (ots)

Am 25.02.2022 mussten innerhalb einer Stunde 14 Fahrzeugführer bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des dortigen Schulzentrums beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 55 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen müssen.

