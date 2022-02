Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bauschutt entsorgt

Oberotterbach (ots)

An gleich zwei Stellen in der Gemarkung Oberotterbach wurde in den letzten Wochen Bauschutt entsorgt:

In der Gewanne "Am Alten Hof", entlang der K25 nach Niederotterbach, zwischen dem Reitergässel und dem Heidebrunnenhof, wurde auf einem Flurstück eine größere Menge Fliesen und Wandreste entsorgt.

Weiterhin wurde in der Gewanne "Auf dem Viertel", in Sichtweite der dortigen Recycling Anlage, mehrere Hänger voll Straßenaushub/Pflasterreste/Beton auf einem Gelände einer Naturschutzstiftung entsorgt. Augenscheinlich war dem Entsorger die Abgabe in der Anlage zu teuer.

Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Bad Bergzabern, tel.: 06343-93340

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell