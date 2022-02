Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: NICKERCHEN KOSTET FÜHRERSCHEIN

Schwegenheim (ots)

Über zwei Promille war das Ergebnis eines Alkoholtestes bei einer 28-jährigen Autofahrerin, welche in ihrem Auto eingeschlafen war. Das Fahrzeug wurde am Freitagabend gegen 18:50 Uhr von Verkehrsteilnehmern gemeldet, da dieses unbeleuchtet auf dem Standstreifen der B9 in Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim stand. Weiterhin ergaben sich bei der Frau Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwarten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

