Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Rees (ots)

Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 10:05 Uhr verschafften sich am Freitag (29.04.2022) unbekannte Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung am Groiner Kirchweg. Durch eine offenstehende Eingangstür gelangten die Täter in das Mehrfamilienhaus, wo sie über die Wohnungstür in die Erdgeschosswohnung gelangten.

Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Schmuck, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

