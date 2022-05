POL-KLE: Kleve-Griethausen - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Issum (ots) - In der Zeit von Donnerstag (28. April 2022) um 21:45 Uhr bis Freitag (29. April 2022) um 05:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Opel Adam, der an der Gelderner Straße in Höhe der Brauerei abgestellt war. Anhand des Schadensbildes ist zu vermuten, dass ein größeres Fahrzeug, ggf. ein Lkw, beim Rangieren in die ...

mehr