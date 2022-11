Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Taschendiebstahl

Morbach (ots)

Am 19.11.2022, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Rossmann Filiale in Morbach zum Diebstahl einer Geldbörse. Die 77-jährige Geschädigte bewahrte ihre Geldbörse samt Inhalt in einer Handtasche auf, die sie am Körper trug. Unmittelbar danach fiel der Geschädigten vor der Rossmann Filiale auf, dass die Geldbörse fehlte. Etwa 20 Minuten später erschien ein ehrlicher Finder bei der Polizeiinspektion Morbach und gab die Geldbörse ab. Diese wurde anscheinend direkt vor der Filiale auf einem Mülleimer abgelegt. Aus dem Geldbeutel wurde Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tat erbittet die Polizei in Morbach.

