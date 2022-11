Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alleinunfall mit leicht verletzter Person

Schönberg (ots)

Am 18.11.2022, gegen 05:50 Uhr, kam es auf der L150, in der Gemarkung Schönberg, zu einem Alleinunfall mit einem PKW. Unfallursächlich dürfte, nach aktuellem Ermittlungsstand, die auf regennasser Fahrbahn nicht angepasste Geschwindigkeit des Verkehrsteilnehmers gewesen sein. In Folge dessen geriet der Verkehrsteilnehmer in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, dann in den Grünstreifen und kam im dortigen Graben zum Stehen. Der Fahrzeuginsasse wurde leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Abschleppmaßnahmen musste die L150 wenige Minuten gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Thalfang, das DRK und die Polizei Morbach.

