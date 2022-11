Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, Diebstahl eines Fahrzeugs, sowie einen Einbruch in eine Lidl-Filiale - Das Wochenende der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende vom 18.11. bis einschließlich 20.11. verzeichnete unsere Dienststelle 66 Einsätze und verlief größtenteils eher ruhig ab.

Am Freitag, den 18.11. ereigneten sich zwei Unfälle, welche Aufsehen erregten. Der erste Unfall ereignete sich gegen 18:25 auf der L160 von Fischbach in Fahrtrichtung Herrstein. Es wurde ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge gemeldet. Was sich zunächst einmal schlimm anhörte, stellte sich glücklicherweise nur als Unfall mit "Leichtverletzten" heraus. Hierbei übersah der Unfallverursacher das entgegenkommende, bevorrechtige Fahrzeug und es kam zu dem Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrzeugführer wurden hierdurch leicht verletzt, wovon einer zur weiteren Begutachtung ins Krankenhaus verbracht wurde. Die L160 musste für die Unfallaufnahme für kurze Zeit gesperrt werden. Am selben Tag, gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Altenbergtunnel in Idar-Oberstein, bei dem der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die Tunnelwand prallte. Für weitere Informationen wird auf die hierzu gefertigte Pressmeldung verwiesen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Mainzer Straße eine Kontrollstelle errichtet. Gegen 01:40 Uhr wurde ein Fahrzeug der Marke Toyota angehalten. Im Rahmen der Abfragen in den polizeilichen EDV-System stellte sich heraus, dass dieses Fahrzeug ca. eine Woche vorher in den Niederlanden als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrzeug sollte ursprünglich ins Ausland verschifft werden. Das Fahrzeug wurde anschließend beschlagnahmt.

Am Samstagmorgen wurden im Bereich Rhaunen, Im Weiersweiler, zwei Einbrüche in Bäckereifilialen gemeldet. Im EDEKA Markt wurde durch den/ die Täter eine Türverglasung eingeschlagen und Bargeld in Höhe von 4EUR entwendet. Bei dem Einbruchsdiebstahl in der Lidl-Filiale verschaffte sich der/die Täter über das Dach Zugang und entwendete anschließend ca. 80EUR Bargeld. Die Tat soll sich im Zeitraum 18.11.2022, 20:00 Uhr bis 19.11.2022, 05:40 Uhr ereignet haben.

Falls Zeugen Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im o.g. Zeitraum geben können, werden sie gebeten, sich bei hiesiger Polizeiinspektion, oder bei der Kriminalinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Am Sonntag, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich ein Unfall bei dem die Unfallursache erneut auf die nicht angepasste Geschwindigkeit und nasse Fahrbahn zurückzuführen war. Hierbei kam ein Verkehrsteilnehmer auf der B270 in Höhe der Abfahrt Mittelreidenbach nach rechts von der Fahrbahn ab, versuchte gegenzusteuern und kollidierte aufgrund dessen mit der Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch den ADAC abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine der Hauptunfallursachen ist die Geschwindigkeit. Überhöhte Geschwindigkeit, gepaart mit äußeren Einflüssen, wie bspw. Regen, führt immer wieder zum Kontrollverlust über das Fahrzeug und zu Verkehrsunfällen. Je höher die Geschwindigkeit, desto höher ist der Reaktions- und Anhalteweg.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein weißt eindrücklich daraufhin, die gefahrene Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen, der Beschaffenheit der Fahrbahn, sowie des technischen Zustandes des Fahrzeugs anzupassen, um sich und andere nicht zu gefährden!

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell