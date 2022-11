Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchdiebstahl

Morbach-Bischofsdhron (ots)

Im Tatzeitraum 19.11.22, 17.00 Uhr - 20.11.22, 06.00 Uhr kam es in der Paulinusstraße in 54497 Morbach - Bischofsdhron zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung. Im o.g. Tatzeitraum gelangten unbekannte Täter während der Abwesenheit des Hauseigentümers durch ein Küchenfenster in das Anwesen. Hier kam es zum Diebstahl eines Bargeldbetrages sowie einer Bluetooth-Soundbox. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Betrag. Täterhinweise bestehen derzeit nicht. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

