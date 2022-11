Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Zemmer (ots)

Am Sonntag, dem 20.11.2022, gegen 00.59 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Zemmer, L 46 ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und 2 beteiligten Pkws. Ein 19-jähriger Unfallverursacher befuhr die L 46 in Fahrtrichtung Trier. In einer Kurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und geriet erst rechts von der Fahrbahn und anschließend in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW eines 48-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Zudem wurden beide Fahrzeuge beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Verletzten wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in Trierer Krankenhäuser verbracht. Die L 46 war für ca.1 ½ Stunde gesperrt. Im Einsatz befanden sich 2 Streife der Polizeiinspektion Schweich, ein Notarzt, zwei Rettungswagen, die Feuerwehren Rodt und Zemmer und die Straßenmeisterei Trier.

