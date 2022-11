POL-PDTR: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in kurzem Abstand

Birkenfeld Nahe (ots) - Am Freitag, 18.11.2022 gegen 19:00Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die B41 von Birkenfeld kommend in Fahrtrichtung Niederbrombach. Kurz vor Niederbrombach kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Nach dem Unfall entfernte sich das Fahrzeug unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Neben dem Sachschaden an der Leitplanke, wurden beide Fahrstreifen erheblich verunreinigt. Personen, die ...

mehr