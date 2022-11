POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zemmer (ots) - Am Sonntag, dem 20.11.2022, gegen 00.59 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Zemmer, L 46 ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und 2 beteiligten Pkws. Ein 19-jähriger Unfallverursacher befuhr die L 46 in Fahrtrichtung Trier. In einer Kurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und geriet erst rechts von der Fahrbahn und anschließend in den Gegenverkehr. ...

