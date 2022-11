Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht: Hinter Schlax

Trier OT Ehrang (ots)

Am 19.11.2022, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:45 Uhr, ereignete sich in der Straße "Hinter Schlax" ein Verkehrsunfall. Hierbei war ein Lancia in einer Parklücke in Queraufstellung zur Fahrbahn geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen das Heck des geparkten PKW und verursachte einen Sachschaden. Der verantwortliche Fahrer flüchtete samt seines Fahrzeugs von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden am geparkten Lancia dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der 06502 9157 0 bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell