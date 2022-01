Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreiste Diebe gescheitert

Eisfeld (ots)

Zwei 33- und 34-Jahre alte Männer waren Dienstagnachmittag im Begriff einen Kompressor aus einem Firmenfahrzeug in der Theodor-Neubauer-Straße in Eisfeld zu entwenden. Sie hatten bereits die Hecktür des Wagens geöffnet und das Diebesgut in den Händen, als der 41-jährige Geschädigte hinzu kam und die Männer ansprach. Das Duo warf die Gerätschaft zurück ins Fahrzeug. Anschließend kam es zu einem Handgemenge in Folge dessen die Polizei alarmiert wurde. Die beiden Täter konnten durch Zeugenhinweise namentlich bekannt gemacht werden.

