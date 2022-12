Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Einbruch in KA-Grünwinkel gesucht

Karlsruhe (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Heilig Abend in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 23.15 Uhr in ein Haus in der Daxlander Straße in Karlsruhe ein. Der oder die Täter hebelten offenbar eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Mit Schmuck in noch unbekanntem Wert sowie 5 Flaschen Bier und dem Inhalt einer Pralinenschachtel flohen die Täter im Anschluss über eine Grundstücksmauer. Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/666-3611 zu melden.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell