PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher ertappt +++ Mehrere Bushaltestellen in Limburg beschädigt +++ Anruf von falschen Microsoft-Mitarbeitern

Limburg (ots)

1. Einbrecher ertappt,

Bad Camberg, Erbach, Limburger Straße, 22.02.2022, 21.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde ein Einbrecher in Erbach dabei erwischt, wie er versuchte, in eine Gaststätte in der Limburger Straße einzubrechen. Der Täter hatte sich gegen 21.30 Uhr an den Türen der Gaststätte zu schaffen gemacht. Hierbei wurde er jedoch vom Sohn der Gaststättenbetreiberin ertappt und suchte daraufhin das Weite. Der Einbrecher soll ca. 25 Jahre alt sowie etwa 1,80 Meter groß und mit einer grauen Trainingsjacke mit Kapuze, einer dunklen Schirmkappe, einer dunklen Hose sowie schwarzen Schuhen mit einer weißen Sohle bekleidet gewesen sein. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Mehrere Bushaltestellen in Limburg beschädigt, Limburg, 18.01.2022 bis 07.02.2022,

(pl)Seit etwa Mitte Januar fielen im Limburger Stadtgebiet vier Bushaltestellen Vandalen zum Opfer. Zwischen dem 18.01.2022 und dem 20.01.2022 beschädigten Unbekannte eine Bushaltestelle in der Wiesbadener Straße. Ende Januar und Anfang Februar wurde eine Bushaltestelle in der Blumenröder Straße sogleich zweimal von Randalierern heimgesucht und die vierte Sachbeschädigung ereignete sich zwischen dem 05.02.2022 und dem 07.02.2022 in der Feldbergstraße. In allen Fällen zerschlugen oder zerstörten die Täter die Glaseinsätze der betroffenen Haltestellen und verursachten hierdurch einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den einzelnen Taten unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Anruf von falschen Microsoft-Mitarbeitern, Weilburg, Bermbach, 22.02.2022, 09.30 Uhr,

(pl)Betrüger haben sich am Dienstagmorgen als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und versucht, einen Mann aus Bermbach hinters Licht zu führen. Unangekündigt klingelte morgens das Telefon des Mannes. Die verschiedenen Personen am anderen Ende der Leitung gaben sich als angebliche Microsoft-Mitarbeiter aus und berichteten von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollten die Anrufer aber nicht helfen, sondern sich Zugriff auf den Rechner des Angerufenen, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Aufgrund der geschickten Gesprächsführung gewährte der Geschädigte den Betrügern Zugriff zu seinem Computer. Nach kurzer Zeit wurde er dann aber misstrauisch, beendete das Telefonat und trennte den Rechner vom Netz. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell