Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: 10.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Ein 25-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 6:20 Uhr die B29 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Hierbei bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 27 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand beim Unfall.

Waiblingen: Auffahrunfall auf der B14

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen kurz nach 7:30 Uhr auf der B14. Eine 27-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Zwischen Waiblingen-Nord und Waiblingen-Mitte musste der vor ihr fahrende 54 Jahre alte BMW-Fahrer stark abbremsen, was die Audi-Fahrerin zu spät bemerkte und auffuhr.

Backnang: Unfallflucht

In der Sulzbacher Straße ereignete sich am Donnerstag kurz nach 10 Uhr eine Unfallflucht. Ein Unbekannter fuhr bei einer dortigen Parkbucht gegen einen Autoanhänger, beschädigte diesen und flüchtete anschließend, ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

