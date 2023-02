POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Überreste von Cannabis-Pflanzen gefunden, Unfallflucht

Aalen (ots) - Essingen: An Ampel aufgefahren Als am Mittwoch ein 50-Jähriger gegen 15:45 Uhr seinen Audi an einer Ampel auf der B29 auf Höhe des Bahnhofes in Fahrtrichtung Aalen abbremsen musste, übersah diese ein nachfolgender 19-Jähriger und fuhr mit seinem VW auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Aalen: Unfall im Begegnungsverkehr Am Mittwoch kam es gegen 23 Uhr auf der ...

mehr