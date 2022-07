POL-F: 220703 - 0704 Frankfurt - Flughafen: Unfall am Airportring

Frankfurt (ots) - (dr) Am Samstagnachmittag, den 02. Juli 2022, kam es in Bockenheim zu einem Küchenbrand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten sich ein 12-jähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen gegen 14:45 Uhr in einer Bockenheimer Wohnung etwas zu essen machen. Mutmaßlich geriet dabei eine in der Küche vergessene Pfanne mit Öl in Brand. Ein Löschversuch mit ...

