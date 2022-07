Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220703 - 0702 Frankfurt - Gallus/Bahnhofsviertel: Räuber erbeuten Halsketten

Frankfurt (ots)

(dr) Gleich zwei Raubdelikte ereigneten sich in der Nacht von Freitag (01. Juli 2022) auf Samstag (02. Juli 2022), bei welchen die Täter Halsketten aus Gold erbeuten konnten.

Gegen 22:20 Uhr lief ein 40-jähriger Mann in der Düsseldorfer Straße an einer Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender vorbei, als einer von ihnen begann, diesen zu bedrängen. Der 40-Jährige erhielt zunächst mit den Händen einen Stoß gegen die Brust. Er lief weiter, jedoch warf der Angreifer nun Glasflaschen in seine Richtung. Eine traf den 40-Jährigen am Bein. Der Werfer rannte nun auf ihn zu, nahm ihn in den Schwitzkasten und riss ihm dabei seine goldene Halskette ab. Anschließend flüchtete der junge Mann in die Düsseldorfer Straße und konnte später vom Geschädigten in der Niddastraße angetroffen werden. Erneut ging dieser gegen den 40-Jährigen körperlich vor und führte mehrere Faustschläge gegen dessen Gesicht aus. Dann entfernte er sich in Richtung Karlstraße.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 21 bis 22 Jahre alt, circa 195 cm groß, dunkle Hautfarbe, afrikanische Erscheinung, schwarze Haare (in der Mitte hoch frisiert und an den Seiten kurz); bekleidet mit einem roten T-Shirt mit weißem Print und einer grauen tiefsitzenden Jeans; trug viele Ketten um den Hals.

Eine weitere Tat ereignete sich gegen 02:30 Uhr im Bereich der Taunusanlage. Im Verlauf eines Gespräches riss ein Mann einem 35-Jährigen eine Goldkette vom Hals und konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, orientalische Erscheinung, kurze schwarze Haare; dunkel gekleidet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell