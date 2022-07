Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220703 - 0701 Frankfurt - Altstadt: Dieb bestiehlt Standbetreiber - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder haben am Freitagnachmittag, den 01. Juli 2022, einen 20-jährigen Dieb in der Liebfrauenstraße festgenommen.

Gegen 16:50 Uhr fiel den zivil gekleideten Polizeibeamten am Liebfrauenberg ein junger Mann auf, der den Kassenbereich eines dortigen Blumenstandes auskundschaftete. Nach wenigen Minuten nutzte dieser die Abwesenheit des Betreibers aus, öffnete am Stand eine Schublade und entnahm aus einer Kasse mehrere hundert Euro. Anschließend begab er sich mit seiner Beute in Richtung Zeil. Auf der Liebfrauenstraße holten die Beamten den Dieb ein und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei leistete er Widerstand. Währenddessen bildete sich zudem eine Menschentraube, aus welcher sich Passanten versuchten einzumischen.

Die Beamten verbrachten den 20-jährigen Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, um ihn dem Haftrichter vorzuführen.

Die eingesetzten Zivilfahnder erlitten bei der Festnahme leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

