Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220701 - 0698 Frankfurt - Ostend: Autodieb "flüchtet" gemächlich - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte des 5. Polizeireviers haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01. Juli 2022) einen 16-Jährigen festgenommen. Seine kurzzeitige Flucht mit einem entwendeten Pkw verlief dabei unerwartet langsam.

Der Besitzer eines Dacia hatte seinen Pkw in der Grünen Straße geparkt und dabei offenbar den Fahrzeugschlüssel stecken lassen. Ein 16-Jähriger, der gegen 1 Uhr durch die Straßen zog, fand genau dieses Fahrzeug und nutzte die sich ihm bietende Gelegenheit. Zu diesem Zeitpunkt schaute die Frau des Halters aus dem Fenster und sah, wie der Dacia aus der Parklücke bewegt wurde. Dies kam ihr äußerst merkwürdig vor, da ihr Mann im Bett lag, weshalb sie die Polizei verständigte. Eine alarmierte Streife des 5. Reviers sah wenige Minuten später in der Habsburgerallee das gestohlene Fahrzeug, das ohne Licht und mit etwa 20 km/h unterwegs war. Auf Anhaltesignale der Polizeibeamten reagierte der Fahrer jedoch nicht und setzte die "Flucht" mit gleichbleibender Geschwindigkeit fort. In der Folge setzten sich die Beamten mit ihrem Streifenwagen vor das Fahrzeug und brachten es zum Anhalten. Am Steuer saß ein 16-jähriger Jugendlicher, welcher offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins war, wusste er vermutlich auch nicht, dass man beim Fahren die Handbremse lösen sollte. Er wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen an einen Verantwortlichen übergeben.

Das entwendete Fahrzeug konnte später dem äußerst dankbaren Besitzer glücklicherweise unfallfrei ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell