Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220703 - 0703 Frankfurt - Bockenheim: Küchenbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagnachmittag, den 02. Juli 2022, kam es in Bockenheim zu einem Küchenbrand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten sich ein 12-jähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen gegen 14:45 Uhr in einer Bockenheimer Wohnung etwas zu essen machen. Mutmaßlich geriet dabei eine in der Küche vergessene Pfanne mit Öl in Brand. Ein Löschversuch mit Wasser führte dann offenbar zu einer Fettexplosion. Die beiden Kinder konnten zum Glück unverletzt und selbstständig die Wohnung verlassen und verständigten die Feuerwehr. Die alarmierten Kräfte löschten den Brand und lüfteten im Anschluss die Wohnung sowie das Treppenhaus.

Jedoch wurde bei dem Feuer die Küchenzeile stark in Mitleidenschaft gezogen und Teile des Flurs stark verrußt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell