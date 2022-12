POL-MK: Einbruch in BMW

Plettenberg (ots) - Zwischen Freitagnachmittag, 14:30 Uhr und Samstagnachmittag, 14:30 Uhr wurden zwei "Tempo 30" Schilder auf der Lennestraße im Bereich Teindeln vor dem dort fest installierten Blitzer mittels weißer Farbe besprüht. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02391/9199-0 mit der Polizeiwache in Plettenberg in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: ...

