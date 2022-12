POL-MK: "Tempo 30"-Schilder mit Farbe besprüht

Iserlohn (ots) - Anwohner informierten am Montagabend, gegen 23:10 Uhr, die Polizei über eine Ruhestörung durch laute Musik aus einer Wohnung in der Scherlingstraße. Die eingesetzten Polizisten trafen den Wohnungsinhaber an und ermahnten ihn zur Ruhe. Die Ermahnung blieb offenbar ohne Erfolg, denn ca. 30 Minuten später drehte der 35-Jährige die Anlage erneut auf. ...

mehr