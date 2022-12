Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drogenfund nach Ruhestörung/Metalldiebstahl aus Firma

Iserlohn (ots)

Anwohner informierten am Montagabend, gegen 23:10 Uhr, die Polizei über eine Ruhestörung durch laute Musik aus einer Wohnung in der Scherlingstraße. Die eingesetzten Polizisten trafen den Wohnungsinhaber an und ermahnten ihn zur Ruhe. Die Ermahnung blieb offenbar ohne Erfolg, denn ca. 30 Minuten später drehte der 35-Jährige die Anlage erneut auf. Durch die abermals alarmierten Einsatzkräfte wurde die Musikanlage des Mannes daraufhin sichergestellt. Im Rahmen der Sicherstellung stellten die Beamten auf einem Tisch im Wohnzimmer liegende Betäubungsmittel fest. Mit einem über die Staatsanwaltschaft Hagen erwirkten Durchsuchungsbeschluss wurde die Wohnung daraufhin durchsucht. Die Beamten stellten dabei weitere Drogen, Verpackungsmaterial, Bargeld und eine Schreckschusswaffe sicher. Der 35-jährige Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts des Drogenhandels. (schl)

Über das Wochenende brachen Unbekannte in eine Lagerhalle einer Firma in der Straße Zur Helle ein. Ziel der Einbrecher: Dort gelagerte Metalle. Um sich Zutritt zu verschaffen schlugen die Täter ein Fenster ein. Anschließend entwendeten sie mindestens zwei Tonnen Metall. Der dadurch entstandene wirtschaftliche Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Täter nutzen zum Abtransport vermutlich ein oder mehrere große Fahrzeuge. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell