Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Vandalen wollen Straßenschilder ausreißen

Einen schlechten Scherz wollten sich drei Männer offenbar erlauben, die am frühen Donnerstag dabei waren, mehrere Verkehrsschilder auszureißen. Das Trio im Alter von 23, 24 und 27 Jahren riss in der Eichelstraße ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und machte sich auch über Schilder am Marienplatz her, als eine gerufene Polizeistreife sie auf frischer Tat überraschte und von weiteren Randalen abhielt. Sie haben nun mit Strafanzeigen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung zu rechnen.

Ravensburg

Mülleimer brennt

In Brand geraten war ein Mülleimer vor der Stadtbibliothek am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr. Was genau den Inhalt des Abfalleimers entzündet hat ist derzeit nicht bekannt. Eine Polizeistreife löschte das Feuer mit Wassereimern, mit denen eine nahegelegene Gaststätte aushalf. Ein Schaden entstand nicht.

Bodnegg

Ausgebüxtes Pferd von Auto erfasst

Mit einem Pferd zusammengestoßen ist ein Autofahrer am Mittwochabend auf der L 326 bei Langacker. Das Ross war zusammen mit fünf weiteren Tieren von einer nahegelegenen Koppel entwichen. Mindestens zwei der Pferde rannten entlang der Landesstraße, wo ein Mercedes-Lenker, der die Landesstraße kurz nach 18 Uhr entlangfuhr, eines der Tiere erfasste. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Das Pferd rannte nach dem Unfall davon. Mit der Hilfe mehrerer Pferdestallbetreiber und einiger Freiwilliger, unter anderem aus Musikvereinen und der Feuerwehr, wurden die ausgebüxten Tiere im Laufe der Nacht alle eingefangen. Das verunfallte Pferd hatte wohl besonderes Glück - trotz der Kollision mit dem Mercedes war es beim Einfangen unverletzt.

Isny

Auseinandersetzung auf Tankstellengelände

Wegen privater Zwistigkeiten sind zwei 30 und 28 Jahre alte Männer am Donnerstag gegen 1 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Lindauer Straße aneinandergeraten. Der 28-Jährige soll dem Älteren im Laufe des Streits gegen den Hals geschlagen haben, wodurch dieser wohl leicht verletzt wurde. Das Polizeirevier Wangen ermittelt.

Leutkirch

Unfallflucht

Sachschaden an einem am Straßenrand der Säntisstraße geparkten Audi A6 hat ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verursacht und im Anschluss das Weite gesucht. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren mit einer Anhängerkupplung gegen die Stoßstange des an der Ecke zur Hochgratstraße abgestellten Audis. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Musikbox gestohlen

An einer Bushaltestelle in der Herrenstraße wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr eine Musikbox gestohlen. Der 13 Jahre alte Eigentümer der Box legte sie für etwa zehn Minuten dort ab. Diese Zeit nutzte der Dieb scheinbar, um die Box an sich zu nehmen. Der 13-Jährige meldete den Vorfall persönlich bei der Polizei und verdächtigte einen Mann, der mit ihm an der Bushaltestelle gewartet hatte. Die Polizisten suchten diesen daraufhin auf und fanden die Box bei einer Durchsuchung des 45-Jährigen. Dieser hat nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls zu rechnen.

Weingarten

Polizei Weingarten ermittelt nach Streit

Mit einer Schere soll ein Mann am Mittwochabend in einer Zimmer-Wohnung in der Karlstraße auf einen Kontrahenten losgegangen sein. Wegen eines vorausgegangenen privaten Streits soll der 31-Jährige sein 67 Jahre altes Gegenüber erst heftig gegen den Kopf geschlagen und im Anschluss versucht haben, ihn mit einer Schere zu verletzen. Der deutlich alkoholisierte 67-Jährige suchte daraufhin die Polizei auf und erstattete Anzeige. Seine Verletzungen bedurften keiner akuter medizinischer Versorgung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell