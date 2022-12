Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Arbeitsgeräte aus Pkw gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Moltkestraße einen Pkw aufgebrochen und daraus hochwertige Arbeitsgeräte, vorwiegend der Marke Makita, gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat, Tätern oder dem Verbleib der Geräte geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/2893280 an den Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt zu wenden.

Tettnang

Auto mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Ein in der Ramsbachstraße geparkter Audi war zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag das Ziel von Vandalen. Die Unbekannten zerkratzten das Heck des Pkw und zerstachen beide Vorderreifen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Friedrichshafen-Kluftern

Brand in Bushäuschen

Nachdem Unbekannte am Donnerstagmorgen in einer hölzernen Bushaltestelle in der Gangolfstraße Feuer gelegt haben, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. In der Bushaltestelle und auf den nahegelegenen Parkplatz fanden die Ermittler angebrannte Zeitungsstapel. Den Flammen zum Opfer gefallen waren ein im Häuschen stehendes Bücherregal und die tagesaktuellen Zeitungen. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Verantwortlichen der Brandstiftung nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Sipplingen

Autofahrerin kommt beim Überholen von der Fahrbahn ab - Fußgängerin verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 59-jährige Fußgängerin, die am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Seestraße von einem Pkw erfasst wurde. Die 72 Jahre alte Suzuki-Fahrerin war in Richtung Überlingen unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Pkw. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und erfasste die auf dem Bürgersteig laufende Frau von hinten. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, musste die 59-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Auf die 72-Jährige kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Ihren Führerschein musste sie an Ort und Stelle abgeben.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Dienstag kurz nach 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss-Restaurants in der Abigstraße mit seinem Pkw einen geparkten Peugeot angefahren und danach einfach das Weite gesucht. Der Fahrer, der mit einem silbernen Ford Galaxy mit FN-Zulassung unterwegs war, touchierte den Peugeot am rechten Heck und verursachte dabei rund 2.000 Euro Sachschaden. Ein Zeuge beschreibt den Unfallverursacher und dessen Beifahrer auf etwa Mitte 20 Jahre alt. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Heiligenberg

Küchenbrand

Zum Brand eines Wohnhauses im Badener Ring rückten Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr aus. Trotz schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Küchenzimmer in der Erdgeschosswohnung der Doppelhaushälfte den Flammen zum Opfer fiel. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Die Räumlichkeiten der 80 Jahre alten Bewohnerin wurden dadurch vorübergehend unbewohnbar, die Seniorin kam kurzfristig bei Nachbarn unter. Eine 34 Jahre alte Anwohnerin wurde durch die starke Rauchentwicklung verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei schließt aktuell nicht aus, dass das Feuer durch fahrlässiges Handeln entstanden sein könnte, die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

