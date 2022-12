Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mehrere Polizeieinsätze an Landeserstaufnahmestelle

Gleich mehrmals haben Bewohner der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in der Binger Straße am Dienstag die Polizei auf Trab gehalten. Gegen 19 Uhr betraten zwei alkoholisierte Bewohner im Alter von 16 und 18 Jahren die Pforte und beleidigten und bedrohten unter anderem das dortige Personal. Gegenüber einer alarmierten Polizeistreife verhielt sich der 18-Jährige derart aggressiv, dass ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen. Bei den weiteren Maßnahmen verletzte er eine Polizistin mit einem Fußtritt und beleidigte sie sowie drei weitere Beamte, die zur Unterstützung angefordert worden waren. Dem 18-Jährigen drohen nun strafrechtliche Konsequenzen, er musste die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Kurz nach 19.30 Uhr mussten mehrere Polizeistreifen erneut zur LEA ausrücken, weil es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Bewohnern gekommen war. Einen alkoholisierten 27-Jährigen sowie einen ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehenden 24-Jährigen, die sich im Laufe der Ermittlungen völlig uneinsichtig und aggressiv verhielten, nahmen die Polizisten schließlich in Gewahrsam, um erneute Störungen zu vermeiden. Gegen beide wird wegen Körperverletzung ermittelt, weil sie im Verdacht stehen, im Rahmen der Auseinandersetzung mehrere Personen verletzt zu haben. Die Ermittlungen zu den Details dauern an. Beide Männer waren bereits gegen 17.30 Uhr im Bereich der Eisbahn beim Rathausplatz aufgefallen. Der 27-Jährige hatte sich in aufdringlicher Weise einer 21 Jahre alten Frau genähert. Eine zufällig anwesende Gruppe Jugendlicher kam der Frau zu Hilfe, weshalb der Tatverdächtige von ihr abließ. Im weiteren Verlauf ging der 24-Jährige auf eine 16-Jährige aus der Gruppe zu und begrapschte diese. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem Duo einen Platzverweis und fertigte eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Sigmaringen

Schlägerei in Gaststätte mit zwei Verletzten

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 35-Jährigen zu, der am heutigen Mittwoch gegen 0.30 Uhr in einer Gaststätte am Bahnhof zwei Personen verletzt hat. Weil sich der alkoholisierte Tatverdächtige in der Kneipe ungebührlich verhalten hatte, verwies ihn das Personal der Lokalität. Völlig uneinsichtig ging der 35-Jährige daraufhin auf einen 27-Jährigen zu und schlug diesem ins Gesicht. Einem 31-Jährigen boxte der Aggressor ebenfalls ins Gesicht und schubste ihn anschließend die siebenstufige Eingangstreppe hinunter. Beim Aufprall zog sich der 31-Jährige unter anderem eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankhaus behandelt werden musste. Nach dem Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife verhielt sich der Tatverdächtige unkooperativ und aggressiv und wollte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Diese nahmen den Tatverdächtigen schließlich in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann über zwei Promille. Neben einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Bußgeld auf Grund der verweigerten Personalien kommen auf den 35-Jährigen nun auch die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung zu.

Sigmaringen

Betrunkener Fahrradfahrer

Über zwei Promille Alkohol hatte ein 30 Jahre alter Fahrradfahrer intus, den eine Polizeistreife am Dienstag kurz nach 22 Uhr beim Bahnhof gestoppt hat. Die Beamten waren auf den Radler aufmerksam geworden, weil dieser kein Licht an seinem Fahrrad hatte. Da die Polizisten bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Test den Verdacht bestätigte, veranlassten sie bei dem 30-Jährigen eine Blutentnahme in einer Klinik. Sein Fahrrad musste der Mann stehen lassen. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Meßkirch

Taube angeschossen

Eingeschläfert werden musste eine Taube, nachdem Unbekannte mutmaßlich auf sie geschossen hatten. Das Tier war bereits am Montag, 19.12.2022, von einem Passanten im Bereich des Rathauses mit schweren Verletzungen gefunden worden. Ein Tierarzt stellte eine Schussverletzung fest und erlösten die Taube von ihrem Leiden. Inzwischen hat der Polizeiposten Meßkirch die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet unter Tel. 07575/2838 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Lastwagen fährt in Zaun - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 20.30 Uhr in der Martin-Staud-Straße ereignet hat. Der bislang unbekannte Fahrer eines größeren Fahrzeugs kam der Spurenlage zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei den Zaun eines Firmengeländes. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau gehen davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem weinroten Lkw des Herstellers "Scania" unterwegs war. Dieser dürfte an der Zugmaschine im rechten Frontbereich beschädigt sein. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell