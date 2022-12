Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Vandale wütet in Bildungsstätte

Seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat ein Unbekannter über die Weihnachtsfeiertage in einer Bildungsstätte Am Maierhof. Der Vandale riss in einem Wohngebäude eine Pflanze aus dem Topf und zerstörte das Gewächs. Weiter warf er in einem Speisesaal über hundert Gläser umher, sodass diese zerbarsten. Außerdem verteilte er im gesamten Erdgeschoss Kaffee und zerstörte im Anschluss die Maschine. Der Schaden, den der Täter insgesamt anrichtete, dürfte sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag belaufen.

Isny

Einbrecher gestellt

Einen vermeintlichen Pkw-Aufbrecher hat die Polizei Wangen am Dienstagabend gestellt. Kurz vor 20 Uhr machte sich der 24-Jährige an einem auf dem Burgplatz abgestellten VW zu schaffen und löste dabei die Alarmanlage des Wagens aus. Mehrere Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und informierten die Polizei, die den 24-Jährigen, der schleunigst davongehen wollte, nach kurzer Zeit vorläufig festnehmen konnte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Tatverdächtige den Wagen aufhebeln und verursachte dabei etwa 100 Euro Sachschaden. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Weingarten

Katze angeschossen

Wohl mit einem Luftgewehr ist am vergangenen Wochenende eine Katze im Bereich des Festplatzes angeschossen worden. Zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntag wurde die Katze im Bereich der Brust mit einem 4,5mm-Geschoss getroffen und dabei schwer verletzt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Vorfalls und bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Schützen geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aulendorf

Einbruch in Rothäusle

In ein Gebäude in Rothäusle wurde über die Weihnachtsfeiertage eingebrochen. Der Täter hebelte eine Balkontüre auf und durchsuchte in einer Wohnung mehrere Räume. Er durchwühlte Schränke und Schubladen und stahl letztlich Modeschmuck sowie mehrere Armbanduhren. Der Schaden, den der Täter an der Balkontür verursachte, dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Bad Waldsee

Straßenlaterne angefahren - Verursacher flüchtet

Das Weite gesucht hat ein Fahrzeuglenker, der im Verlauf des Montags im Fasanenweg eine Straßenlaterne angefahren hat. Der unbekannte Lenker verursachte an der Beleuchtung einen Sachschaden von rund 1.000 Euro und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen der Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

Bad Wurzach

Unfall auf Bundesstraße

Nahezu ungebremst ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B 465 bei Bad Wurzach mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Beide Autofahrer waren hintereinander von Bad Wurzach nach Unterschwarzach unterwegs, als der vorausfahrende 39-Jährige den Blinker in seinem Audi setzte und abbremste, um nach links auf den Riedparkplatz abzubiegen. Der 78 Jahre alte Kia-Lenker hinter ihm reagierte auf das Bremsmanöver zu spät und fuhr wuchtig auf. Während beide Fahrer bei der Kollision leichte Verletzungen erlitten und zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht werden mussten, entstand an den Wagen ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Bad Wurzach

Verpuffung in Ofen

Verletzt worden ist eine 59 Jahre alte Frau, als sie am Dienstagnachmittag ihren Schwedenofen in einem Wohnhaus in Dietmans anzünden wollte. Die Frau nutzte zum Entzünden des Ofens Spiritus, worauf es zu einer Verpuffung in dem Ofen kam. Die 59-Jährige erlitt dabei Verbrennungen am Hals, ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Holzkorb neben dem Ofen fing durch den Vorfall Feuer, wurde von der Bewohnerin aber noch selbst aus einem Fenster geworfen, um ein Übergreifen auf andere Gegenstände in der Wohnung zu verhindern. Schaden an der Wohnung entstand nicht, lediglich der Holzkorb wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war zur Löschung und Begutachtung der Brandstelle im Einsatz.

Aitrach

Nach Unfall auf A 96 sucht die Polizei Zeugen

Bereits vergangenen Freitag ist ein Autofahrer auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau verunglückt. Der Lenker prallte kurz nach 1 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen in die rechte Schutzleitplanke, kam ins Schlingern und kollidierte in der Folge mit der Mittelleitplanke. An dem BMW entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro, der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der leicht verletzte Fahrer kletterte nach dem Unfall eine Böschung hinauf und über einen Wildtierzaun. Im Anschluss klingelte der 47-Jährige in Aitrach an mehreren Haustüren und gab an, einen Unfall gehabt zu haben, ging dann aber wieder davon. Die durch die Anwohner verständigte Polizei suchte nach dem Verursacher, wurde aber erst etwa dreieinhalb Stunden nach dem Unfall durch einen weiteren Hinweis aus der Bevölkerung fündig. Die Ursache für die Flucht des Fahrers könnte möglicherweise in dessen Zustand zu suchen sein - er roch beim Kontakt mit der Polizei deutlich nach Alkohol. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem 47-Jährigen, gegen den nun strafrechtlich ermittelt wird. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder denen der Mann nach dem Unfall aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07563/9099-0 an die Verkehrspolizei Kißlegg erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell