Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.12.2022

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Wegen unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 28-Jährigen aus Wangen. Im Rahmen einer Durchsuchung in den frühen Morgenstunden des 23.12.2022 fand die Polizei in der Wohnung des Mannes unter anderem über 400 Gramm Amphetamin, über 140 Gramm Marihuana, mehrere Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Gramm Haschisch. Außerdem entdeckten die Ermittler in der Wohnung des 28-Jährigen neben einem dreistelligen Bargeldbetrag, der mutmaßlich aus vorangegangen Betäubungsmittelgeschäften herrührt, mehrere griffbereit liegende Messer, einen Baseballschläger sowie einen Teleskopschlagstock. Der 28-Jährige, der sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung ebenfalls in seiner Wohnung befand, wurde vorläufig festgenommen und am Freitagnachmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl gegen den 28-jährigen Mann unter anderem wegen bewaffnetem unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Der dringend Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell