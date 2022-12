Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Fahrzeug landet in Pferdekoppel - Fahrer haut ab

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag kurz nach 21.30 Uhr auf der K 8210 zwischen Nusplingen und Unterschmeien ereignet hat. Der bislang unbekannte Lenker eines BMW kam aus ungeklärter Ursache auf Höhe eines Pferdehofs nach rechts von der Kreisstraße ab, durchbrach einen Weidezaun und kam schließlich auf einer Pferdekoppel zum Stehen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, suchte der Fahrer zu Fuß das Weite. Der BMW, an dem etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Ermittlungen der Polizei zum Fahrer dauern derzeit an. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Unfallverursacher machen kann, möge sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Krauchenwies

Garagenbrand

Auf rund 80.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montagvormittag beim Brand einer Garage im Bandweg entstanden ist. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge kam es mutmaßlich beim Laden eines Akkus gegen 11 Uhr zu einem technischen Defekt. Im weiteren Verlauf fing der Akku Feuer, welches auf weitere Geräte und einen in der Garage abgestellten Pkw übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen angerückt war, brachte den Brand unter Kontrolle und lüftete im Anschluss das verrauchte Wohnhaus, sodass dieses bewohnbar blieb. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bad Saulgau

Von der Straße abgekommen - Fahrer flüchtet

Mutmaßlich zu schnell unterwegs war der bislang unbekannte Fahrer eines VW, der am Montag kurz nach 21.30 Uhr in der Fulgenstadter Straße verunfallt ist. Der Unbekannte wollte offenbar nach links in den Tiefer Weg abbiegen und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel, prallte gegen ein Schild und eine Laterne und blieb schließlich in einem Gestrüpp stecken. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß und ließ den VW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden sein dürfte, zurück. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 mit der Polizei Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Aschenbecher geht in Flammen auf

Verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist der Brand eines Aschenbechers am Montag gegen 9 Uhr in einem Wohnheim am Gänsbühl. Ein 59 Jahre alter Bewohner versuchte, die Flammen des auf einem Fenstersims stehenden Aschers mittels einer Decke zu löschen. Diese fing jedoch ebenfalls Feuer, das der 59-Jährige noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen konnte. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Rollladen sowie ein Fenster beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Pfullendorf

Altreifen entsorgt

An der L 280 zwischen Denkingen und Ochsenbach haben Unbekannte in jüngster Zeit eine größere Menge Altreifen entsorgt. Die Täter warfen die rund 30 Reifen abseits des dortigen Wegs in den Wald. Hinweise zu den Umweltsündern nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

