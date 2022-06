Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Polizeieinsatz

Hohberg (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der psychische Ausnahmezustand einer 30 Jahre alten Frau am heutigen frühen Morgen zu einem größeren Polizeieinsatz in der "Alte Landstraße" beigetragen haben. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen war die 30-Jährige in ein dortiges Gerätehaus der Feuerwehr eingestiegen. Ob sie es auf dort befindliche Wertgegenstände abgesehen hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Zeuge wurde gegen 6.40 Uhr auf einen fremden Pkw auf dem Feuerwehrgelände und auf ein brennendes Licht im Gebäudeinneren aufmerksam und verständigte die Polizei. Die augenscheinlich verwirrte Frau konnte wenig später noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

/ya

