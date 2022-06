Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Brand in Gaststätte - update 19.30 Uhr

Willstätt, Eckartsweier (ots)

Ein unbewohnbares Gebäude, Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro und zwei Verletzte, die mit einer Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert werden mussten, sind die Bilanz eines Gebäudebrandes am Mittwochnachmittag in Eckartsweier. Ob für den Ausbruch des Brandes ein vergessener Topf auf dem Herd ursächlich war, soll durch einen beauftragten Brandsachverständigen in Erfahrung gebracht werden. Die Feuerwehr aus Willstätt war mit Unterstützung anderer Wehren mit 85 Freiwilligen seit dem Nachmittag im Einsatz, mehrere Helfer des DRK kümmerten sich um die Verletzten.

/ks

Ursprungsmeldung, 22. Juni 2022, 16.23 Uhr

Willstätt, Eckartsweier - Brand in Gaststätte

Ein Brandausbruch in einer Gaststätte in der Willstätter Straße hält derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in Atem. Die Wehrleute aus Kehl, Willstätt und Offenburg sind hierbei mit zwei Drehleitern im Einsatz, um die aus dem Dachstuhl schlagenden Flammen zu bekämpfen. Die Willstätter Straße ist aktuell komplett gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte niemand durch das kurz vor 15:30 Uhr ausgebrochene Feuer schwerer verletzt worden sein. Einzelne Personen mussten allerdings von Helfern des Rettungsdienstes behandelt werden. Zur Einsatzdokumentation sind sowohl eine Drohne der Feuerwehr, als auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zur Entstehung des Brandes kann noch keine Aussage getroffen werden.

/wo

