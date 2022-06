Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlichem Rollerdieb auf der Spur

Offenburg (ots)

Nach einem Rollerdiebstahl von Montag auf Dienstag sehen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg berechtigte Chancen für eine Aufklärung der Tat. Das gesicherte Zweirad der Marke "Peugeot" wurde zwischen 21:15 Uhr und 10 Uhr vor einer Garage in der Platanenallee gestohlen. Am Dienstagmorgen konnte das herrenlose Gefährt mit entsprechenden Diebstahlspuren in einer Tiefgarage in der Elisabeth-Selbert-Straße aufgefunden und sichergestellt werden. Es konnte zwischenzeitlich dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Etwa vier Stunden zuvor kam einer anderen Streifenbesatzung des örtlichen Polizeireviers in der Gaswerkstraße ein amtsbekannter 15-Jähriger auf einem silbernen Roller ohne Helm entgegen. Er konnte zwar fliehen, allerdings nicht unerkannt. Aufgrund seinen bereits zurückliegenden polizeilichen Begegnungen, wurde er eindeutig als Fahrer identifiziert. Ferner dürfte es sich bei dem von ihm genutzten Zweirad um das zuvor gestohlene handeln. An dem Roller gesicherte Spuren lassen nun die Hoffnung zu, den mutmaßlichen Dieb zu überführen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der verdächtige Jugendliche ist übrigens nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb ihm noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ins Haus steht.

/wo

