POL-OG: Offenburg - Nach mehreren Delikten in Unterbringungshaft

Ein bisher mehrfach polizeilich bekannter 25-Jähriger hat die Beamten des Polizeireviers Offenburg auch am Montagnachmittag wieder auf Trab gehalten. Nun ist der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Richter vorgeführt worden, der am Dienstagmittag einen Unterbringungsbefehl erließ. Der Mittzwanziger hat alleine im Jahr 2022 eine lange Liste an Vortaten aufzuweisen, hauptsächlich im Bereich der Diebstahlskriminalität. Beim aktuellen Vorfall handelt es sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen allerdings zum einen um eine Bedrohung eines Zimmergenossen unter der Verwendung zweier Messer. Der Mitbewohner konnte den Angriff jedoch abwehren und vor dem Bedrohenden flüchten. Zum anderen wurde die Streifenbesatzung im Laufe des Einsatzes von einem Zeugen auf ein Pedelec hingewiesen, welches der Polizeibekannte laut dessen Angaben für 40 Euro gekauft haben will, allerdings keinen Eigentumsnachweis hierfür vorweisen konnte. Wie sich später bei einer Überprüfung herausstellte, wurde das sichergestellte Fahrrad am Montag in Offenburg gestohlen. Aufgrund der zahlreichen Verfahren und der aktuellen Verdachtsmomente wurde dem Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg die Festnahme mit dem Ziel einer Inhaftierung erklärt. Auf richterliche Anordnung wurde überdies eine Blutprobe erhoben. Bei der Richtervorführung am Dienstagmittag beim Amtsgericht Offenburg erließ der Richter einen Unterbringungsbefehl, was zur Folge hatte, dass der 25-Jährige in die geschlossene Abteilung einer Fachklinik eingeliefert wurde. Im Richterzimmer musste der Mann in Handschellen gelegt werden, da er wutentbrannt gegen eine Spuckschutzwand schlug und diese daraufhin auf seinen Pflichtverteidiger fiel. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

PM vom 14.04.2022

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Diebstählen

Nach mehreren Diebstählen am Mittwochnachmittag muss ein 25-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Der Mittzwanziger wurde zuerst gegen 12:30 Uhr von der Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Steinstraße dabei beobachtet, wie er mehrere Sonnenbrillen eingesteckt hat und sich, ohne diese zu bezahlen, aus dem Staub machte. Nur rund eine Stunde später soll der Mann weitere Brillen aus einem anderen Ladengeschäft, ebenfalls in der Steinstraße, entwendet haben. Nachdem die Fahndung von Beamten des Polizeireviers Offenburg zunächst nicht erfolgreich war, konnten diese den Mann gegen 16:30 Uhr in der Vogesenstraße schließlich auf frischer Tat ertappen. Zeugen hatten hier den Diebstahlsversuch von Fahrrädern gemeldet. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten mehrere Sonnenbrillen im Besitz des 25-Jährigen sicherstellen. Beamte des Polizeireviers Offenburg kümmern sich um die weiteren Ermittlungen.

