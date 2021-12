Polizei Mettmann

POL-ME: Brand an der Grünewaldstraße - Polizei ermittelt Brandursache - Langenfeld - 2112038

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Langenfeld bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete, kam es am Dienstagmorgen (7. Dezember 2021) zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Grünewaldstraße im Langenfelder Ortsteil Reusrath.

Nachdem die Feuerwehr am Dienstagvormittag ihren Löscheinsatz beendet hatte, übernahm die Polizei vor Ort erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und der Schadenshöhe. Dazu wurde der Brandort zunächst beschlagnahmt.

Im weiteren Verlauf wurde auch ein brandsachverständiger Ermittler der Kriminalpolizei eingesetzt, welcher am Mittwoch (8. Dezember 2021) den Brandort aufsuchte. Hierbei wurde festgestellt, dass der Brand in einem Lagerraum entstand, der in der Vergangenheit als Küche genutzt worden war. Nach dem derzeitigen Stand der Brandermittlungen war das Feuer dort wegen eines technischen Defekts an einer Dunstabzugshaube entstanden.

Insgesamt entstand bei dem Brand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell