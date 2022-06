Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrrad entwendet und beschädigt, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde bekannt, dass drei Jugendliche am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr ein mit einem Spiralschloss am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs gesichertes, blaues Damenfahrrad in der Eisenbahnstraße entwendet haben sollen. Im Anschluss soll das Trio das gestohlene Fahrrad beschädigt und in die Acher geworfen haben. Beim Erkennen der Polizeistreife flohen zwei etwa 14 bis 18 Jahre alte Jugendliche, ein 15-Jähriger konnte angetroffen werden. Einer der noch Unbekannten soll ein weißes Oberteil getragen haben, der andere soll mit einem neongrünen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Beatmen des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell