Mann in Moor eingesunken

Aus einem Schilfgebiet nahe des Gewerbegebiets Kammerbrühl musste ein 62 Jahre alter Mann am Montag zur Mittagszeit befreit werden. Der ortsfremde Fußgänger wollte nach eigenen Angaben von Baienfurt zum Bahnhof Ravensburg laufen und ging dafür querfeldein. Dabei wählte er eine Route mitten durch das Schilfgebiet hinter dem Gewerbegebiet, wo er auf moorigem Untergrund einsank. Nach ersten Versuchen, sich selbst zu befreien, rief er telefonisch Hilfe. Die alarmierte Feuerwehr rettete den bereits bis zum Brustkorb eingesunkenen Mann mit der Drehleiter aus dem Moor. Er erlitt eine leichte Unterkühlung und wurde an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst versorgt.

Pfefferspray vor Diskothek eingesetzt

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes haben am frühen Dienstag Reizstoff gegen renitente Club-Besucher eingesetzt. Zwei 22 und 25 Jahre alte Männer waren kurz vor 3 Uhr mit dem Sicherheitsdienst in Streit geraten, als diese sie nicht mehr in das Lokal hineingehen lassen wollten. Es kam zum Gerangel zwischen den beiden Gästen und mehreren Türstehern, laut deren Angaben der 22-Jährige ein Messer gezückt haben soll. Die Mitarbeiter riefen die Polizei und schickten das Duo nochmals davon. Nachdem die Anweisung zunächst zu fruchten schien, kamen die jungen Männer kurze Zeit später zurück und gingen auf die Mitarbeiter zu. Diese setzten unvermittelt Pfefferspray gegen das Duo ein. Als die Polizei eintraf, gaben der 22- und der 25-Jährige Fersengeld. Sie wurden nach kurzer Verfolgung von den Beamten gestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten gegen die Beteiligten.

Schlagabtausch vor Club

Zu einem handfesten Streit ist es am frühen Montag in der Schubertstraße gekommen. Kurz vor 7.30 Uhr trafen zwei 32 und 31 Jahre alte Männer vor einem dortigen Club aufeinander, als der Jüngere den 32-Jährigen aus noch nicht bekannten Gründen angreifen wollte. Dieser flüchtete zunächst, traf kurz darauf aber wieder auf den deutlich alkoholisierten 31-Jährigen, der zu Schlägen in das Gesicht des Älteren ansetzte. Der 32-Jährige wich den Hieben aus und vollführte seinerseits einen Kinnschlag, der den 31-Jährigen traf und leicht verletzte. Während der Verletzte die Polizei verständigte, ging sein Kontrahent davon und wurde kurze Zeit später von einer Polizeistreife aufgegriffen. Die Beamten fanden eine Kleinmenge Drogen bei dem Mann, der sich nun wegen Körperverletzung und Rauschgiftbesitzes strafrechtlich verantworten muss.

Einbruchsversuche in Alttann

In eine Gaststätte und eine Kapelle wollte ein Einbrecher im Laufe der letzten Woche einsteigen. Der Täter hebelte mit einem Werkzeug an der Tür und einem Fenster der Gaststätte, schaffte es aber nicht in das Gebäude. Die unverschlossene Kapelle, die sich neben dem Gasthaus befindet, betrat der Täter und brach einen Schrank sowie den Tabernakel auf. Gestohlen wurde nichts. Der Schaden, den der Einbrecher verursachte, dürfte sich indes auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Mit Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen und davongefahren - Polizei sucht Zeugen

Wegen eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 465 zwischen Bad Wurzach und Leutkirch bittet die Polizei um Hinweise. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Honda war am Montag kurz vor 17 Uhr in Richtung Bad Wurzach unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen in der Kurve bei Raubühl auf die Gegenfahrspur kam. Ein in Richtung Leutkirch fahrender VW-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um eine frontale Kollision mit dem Honda zu verhindern. Trotzdem streiften sich die beiden Pkw seitlich, sodass an dem VW ein Schaden von rund 6.000 Euro entstand. Ohne sich um die Kollision zu kümmern, fuhr der Lenker des dunkelblauen Hondas in Richtung Bad Wurzach davon. Die Polizei Leutkirch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die Hinweise auf den Lenker des blauen Wagens geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

