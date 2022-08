POL-ST: Rheine, mehrere Container auf Firmengelände aufgebrochen

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (11.08.) hat es am Libellenweg einen Einbruch in ein Einfamilienhaus gegeben. Unbekannte rissen ersten Ermittlungen zufolge zwischen 08.10 Uhr und 16.00 Uhr einen Pfosten des Gartentores am Grundstück aus seiner Verankerung. Danach hebelten sie die Terrassentür des Hauses auf. In den Räumlichkeiten durchwühlten die Täter diverse Schränke. Ersten Angaben zufolge entwendeten die ...

mehr