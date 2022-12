Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall fordert vier Schwerverletzte

Am Sonntagabend, gegen 23.10 Uhr, kam es auf der B31 - Abfahrt Ost, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Eine 19-jährige Fahrerin eines Hyundai I10 befuhr mit ihren zwei Begleiterinnen im Alter von jeweils 22 Jahren die B 31 von Friedrichshafen in Richtung Lindau. An der Anschlussstelle Friedrichshafen-Ost verließ die Fahrzeugführerin die B 31 und wollte nach rechts in die Lindauer Straße abbiegen. Aufgrund von starkem Nebel verlor sie die Orientierung, schätzte den Fahrbahnverlauf völlig falsch ein und missachtete am Ende der Ausfahrt die Vorfahrt. Sie fuhr ungebremst in den Einmündungsbereich zur L 328a ein, lenkte ihr Fahrzeug beim Erkennen der Gefahrensituation stark nach rechts in Richtung der Lindauer Straße und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Fiat Punto eines 28-Jährigen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Neben Polizei und Krankenwagen waren auch noch die Feuerwehr Friedrichshafen und die Straßenmeisterei Tettnang im Einsatz.

Meckenbeuren

Kerze verursacht kleinen Brand

Am Sonntagmorgen, gegen 08.05 Uhr, wurde bei der Polizei ein Zimmerbrand in der Felchenstraße gemeldet. Die Feuerwehr Tettnang rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus. Noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, konnte der Brand durch Angehörige gelöscht werden. Eine auf dem Wohnzimmertisch stehende Kerze hatte den Tisch in Brand gesetzt. Dieser wurde durch einen Bewohner und einen Nachbarn in den Garten getragen und das Feuer gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand und es entstand nur geringer Sachschaden.

Überlingen

Schlägerei in der Münsterstraße

Am Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, gingen beim Polizeinotruf des Polizeipräsidiums Ravensburg mehrere Meldungen über eine Schlägerei mit mehreren Personen in der Münsterstraße in Überlingen ein, bei der auch Schüsse gefallen seien. Die Örtlichkeit wurde von mehreren Streifenbesatzungen der umliegenden Polizeireviere angefahren. Am Landungsplatz konnte eine kleinere Personengruppe angetroffen werden. Die erste Befragung der anwesenden Personen ergab, dass es zwischen zwei Personengruppen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im weiteren Verlauf zog ein 18-Jähriger vermutlich eine Schreckschusswaffe und schoss zwei bis dreimal in die Luft. Danach bedrohte er einen 25-Jährigen mit der Waffe und drückte diese gegen dessen Brust. Es kam zu einer Rangelei, in dessen Verlauf der Geschädigte dem Täter die Waffe entreißen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm die Freundin des Täters die Waffe an sich und die Gruppen trennten sich. Die Personengruppe um den Täter und seine Freundin konnten kurze Zeit später am Zentralen Omnibusbahnhof festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen konnte die Waffe jedoch nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Überlingen

Falsche Navigierung führt zu Verkehrsunfall

Eine 49-jährige ortsunkundige Audi-Fahrerin befuhr am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, die B 31 von Friedrichshafen in Richtung Überlingen. Kurz vor der Abfahrt Uhldingen teilte ihr die Sprachansage ihres Navigationsgerätes mit, sie solle links fahren, worauf die Fahrzeugführerin auf den linken und somit auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs wechselte. Als ihr ein 54-jähriger Renault-Fahrer entgegenkam, konnte sie noch geistesgegenwärtig nach rechts ausweichen und somit einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der 54-Jährige wich ebenfalls nach rechts aus und kollidierte hierbei mit einem Bordstein. An seinem Pkw wurde hierbei das vordere rechte Rad beschädigt, es entstand ca. 500 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Überlingen

Feuerwehr rückt zu Brandalarm in Altenzentrum aus

Am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, musste die Feuerwehr aus Überlingen zu einem Brandalarm in ein Altenzentrum in der Maurus-Betz-Straße ausrücken. Eine 89-jährige Bewohnerin des Altenheims hatte in ihrem Zimmer die Kerzen des Adventskranzes angezündet. Kurze Zeit später entzündete sich der Adventskranz und löste somit die Brandmeldeanlage aus. Geistesgegenwärtig nahm die 89-Jährige den Kranz, warf diesen in ein Waschbecken und löschte den Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer erloschen. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Feuerwehr Überlingen war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

